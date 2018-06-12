Премьер Сингапура поздравил Трампа и Ким Чен Ына с успешным завершением саммита

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун поздравил президента США и лидера КНДР с успешным завершением саммита. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.

"Для Сингапура была большая честь принять встречу, которая завершилась принятием совместного заявления", - отметил глава правительства. "Это является первым важнейшим шагом в длинном пути установления мира и стабильности, а также денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил Ли Сянь Лун.

"Я направил поздравления Дональду Трампу и Ким Чен Ыну с пожеланиями успешного выполнения данного соглашения", - указал премьер.

Историческая встреча прошла в гостинице Capella на острове Сентоса. По итогам переговоров стороны подписали итоговый документ. В нем, в частности, саммит называется "эпохальным событием", которое свидетельствует о "преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий".