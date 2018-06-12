Трамп вылетел из Сингапура

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп покинул во вторник Сингапур, где встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает корреспондент ТАСС.

Его борт вылетел с базы ВВС Пайя-Леба.

Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в гостинице Capella на острове Сентоса. По итогам переговоров стороны подписали итоговый документ. В нем, в частности, саммит называется "эпохальным событием", которое свидетельствует о "преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий".