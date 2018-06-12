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Трамп вылетел из Сингапура

Международная панорама
12 июня, 14:20 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 12, июня. /ТАСС

Президентский борт вылетел с базы ВВС Пайя-Леба

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СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп покинул во вторник Сингапур, где встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает корреспондент ТАСС.

Его борт вылетел с базы ВВС Пайя-Леба.

Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в гостинице Capella на острове Сентоса. По итогам переговоров стороны подписали итоговый документ. В нем, в частности, саммит называется "эпохальным событием", которое свидетельствует о "преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий".

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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