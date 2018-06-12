Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

План помощи перемещенным лицам на Украине финансируется недостаточно

Международная панорама
12 июня, 14:26 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 12, июня. /ТАСС

В организации сообщили, что в прошлом году план был профинансирован лишь на 37%, а в этом году получено пока только 17% от необходимых $38 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Павлишак/ТАСС

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Международный план помощи перемещенным лицам на Украине финансируется недостаточно. На настоящий момент поступило лишь 17% от необходимых на 2018 год $38 млн, сообщила во вторник Международная организация по миграции (МОМ).

В распространенном в Женеве сообщении для прессы официальный представитель МОМ Оливия Хидон обратила внимание на "эскалацию конфликта на востоке Украины в последние недели", что приводит к "широкомасштабным разрушениям, ранениям и смертям среди военных и гражданских лиц, усиливая страдания по обе стороны так называемой линии соприкосновения". "Несмотря на это, ответ на кризис на Украине остается недофинансированным. В прошлом году план гуманитарного реагирования был профинансирован только на 37%, а план этого года получил только 17% из требующихся $38 млн", - подчеркнула Хидон.

Как отмечается в сообщении для прессы, региональный директор МОМ по Юго-Восточной и Восточной Европе Аргентина Забадос, посетившая недавно Украину, назвала "скандальным" тот факт, что конфликт в этой стране, приведший к гибели тысяч людей и перемещению 1,5 млн человек, "остается в значительной степени забытым". "Особенно меня тронуло то, что треть затронутых [конфликтом] людей - это пожилые, у которых практически ничего нет. Как они будут заботиться о себе и обеспечивать, чтобы было достаточно пищи, топлива, теплой одежды или лекарств, или же ремонтировать свои дома, поврежденные артиллерийскими обстрелами?" - заявила Забадос.

Ее визит на Украину был призван продемонстрировать солидарность МОМ с пострадавшими от конфликта жителям Украины. "Участие международного сообщества имеет жизненно важное значение для оказания помощи наиболее уязвимым людям", - подчеркнула региональный директор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Одесский облсовет принял отставку Марии Гайдар
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Капитан столкнувшегося с баржей катамарана на Волге был пьян
4
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
5
Умер кардиохирург Яков Бранд
6
В Волгограде завершилась поисковая операция на месте столкновения баржи и катамарана
7
Волгоградские власти подтвердили, что катамараном управлял экс-глава Калачевского района
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости