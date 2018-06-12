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Опыт пропуска иностранцев на ЧМ-2018 учтут при взаимном признании виз РФ и Белоруссии

Международная панорама
12 июня, 15:02 UTC+3 МИНСК МИНСК 12, июня. /ТАСС

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота отметио, что основная сложность заключается в пересечении границы гражданами других стран

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МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Опыт пропуска граждан через белорусско-российскую границу во время ЧМ по футболу в РФ учтут при подготовке соглашения о взаимном признании виз, которым занимаются МИД двух стран. Об этом сообщил журналистам во вторник Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота после встречи с президентом Александром Лукашенко.

"Основная проблема заключается в пересечении [границы] гражданами третьих стран, а не гражданами Белоруссии и России. Для решения готовится соглашение о взаимном признании виз, которым занимаются министерства иностранных дел", - сказал он. Рапота напомнил, что уже подписано "примерно такое же соглашение, но в сокращенном варианте", на период чемпионата мира по футболу в России, во время которого ожидается большой поток иностранцев через совместную границу. "Мы посмотрим, как работает это соглашение, выявим все плюсы и минусы, и весь этот опыт будет учтен при подготовке соглашения о взаимном признании виз между Беларусью и Россией", - подчеркнул госсекретарь.

Комментируя заявление Лукашенко о намерении поднять вопрос о ситуации на белорусско-российской границе на заседании Высшего Госссовета Союзного государства 19 июня, Рапота отметил, что, если эта тема будет поднята, то, естественно, состоится ее обсуждение. Однако уточнил, что на его встрече с белорусским президентом во вторник в Минске эта тема не обсуждалась.

Госсекретарь отметил, что разрешение ситуации кроется в подписании белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз, над которым работают в настоящее время стороны.

Минск и Москва обсуждают возможность заключения соглашения о взаимном признании виз, этот вопрос возник после того, как Белоруссия ввела в действие порядок пятидневного безвизового въезда на свою территорию иностранных граждан через национальный аэропорт "Минск".

В конце мая Белоруссия и Россия подписали "малое" спортивное соглашение о взаимном признании виз, которое позволяет иностранным гражданам, имеющим электронную карту болельщика, беспрепятственно следовать транзитом через Белоруссию в РФ на чемпионат мира по футболу. Ранее президент Лукашенко сообщил, что вопрос пограничного контроля на общей с Россией границе будет обсуждаться во время предстоящего в июне ВГС. Президент заявил, что страна может закрыть границу с Россией в качестве ответной меры на аналогичное действие Москвы.

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