В партии Меркель сдержанно отреагировали на итоги саммита США и КНДР

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Председатель комитета германского Бундестага по внешней политике Норберт Реттген (Христианско-демократический союз) сдержанно отреагировал на итоги встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

"Как и прежде, крайне маловероятно то, что Ким Чен Ын намерен отказаться от своей программы по разработке атомного оружия", - заявил политик во вторник Funke Mediengruppe.

По мнению Реттгена, "своей личной потребностью в достижении исторического результата Трамп поставил США в позицию слабой стороны". В то же время для лидера КНДР встреча является "невероятным успехом, для которого ему даже не пришлось пойти на взаимность", считает глава внешнеполитического комитета Бундестага.

В свою очередь глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью телерадиокомпании SWR заметил, что "возникает вопрос, все ли будут придерживаться договоренностей", достигнутых на переговорах.