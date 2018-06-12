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В партии Меркель сдержанно отреагировали на итоги саммита США и КНДР

Международная панорама
12 июня, 15:12 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, июня. /ТАСС

Представитель партии считает, что Трамп поставил США в позицию слабой стороны

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БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Председатель комитета германского Бундестага по внешней политике Норберт Реттген (Христианско-демократический союз) сдержанно отреагировал на итоги встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

"Как и прежде, крайне маловероятно то, что Ким Чен Ын намерен отказаться от своей программы по разработке атомного оружия", - заявил политик во вторник Funke Mediengruppe.

По мнению Реттгена, "своей личной потребностью в достижении исторического результата Трамп поставил США в позицию слабой стороны". В то же время для лидера КНДР встреча является "невероятным успехом, для которого ему даже не пришлось пойти на взаимность", считает глава внешнеполитического комитета Бундестага. 

В свою очередь глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью телерадиокомпании SWR заметил, что "возникает вопрос, все ли будут придерживаться договоренностей", достигнутых на переговорах.

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Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд Меркель, Ангела
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