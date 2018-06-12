Джонсон назвал стремление КНДР к денуклеаризации шагом к процветающему будущему

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Стремление КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова является важным первым шагом на пути к процветающему будущему. Об этом во вторник в Twitter написал глава МИД Великобритании Борис Джонсон, прокомментировав таким образом встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

"Приветствуем новость о том, что президент Трамп и Ким Чен Ын провели конструктивные переговоры в Сингапуре. Стремление КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова является важным первым шагом на пути к стабильному и процветающему будущему", - сказал он.

Welcome the news that President Trump and Kim Jong Un have held constructive talks in Singapore. The DPRK’s commitment to complete denuclearisation of the Korean Peninsula is an important first step towards a stable and prosperous future. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 June 2018

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась во вторник в гостинице Capella на острове Сентоса, по итогам переговоров стороны подписали итоговый документ. В нем, в частности, саммит называется "эпохальным событием", которое свидетельствует о "преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий". Трамп и Ким Чен Ын "обязуются выполнить положения совместного заявления в полном объеме и без промедлений". Согласно документу, который Трамп продемонстрировал журналистам, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.