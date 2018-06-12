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Джонсон назвал стремление КНДР к денуклеаризации шагом к процветающему будущему

Международная панорама
12 июня, 15:04 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, июня. /ТАСС

Глава МИД Великобритании поприветствовал состоявшиеся в Сингапуре переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Стремление КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова является важным первым шагом на пути к процветающему будущему. Об этом во вторник в Twitter написал глава МИД Великобритании Борис Джонсон, прокомментировав таким образом встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

"Приветствуем новость о том, что президент Трамп и Ким Чен Ын провели конструктивные переговоры в Сингапуре. Стремление КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова является важным первым шагом на пути к стабильному и процветающему будущему", - сказал он.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась во вторник в гостинице Capella на острове Сентоса, по итогам переговоров стороны подписали итоговый документ. В нем, в частности, саммит называется "эпохальным событием", которое свидетельствует о "преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий". Трамп и Ким Чен Ын "обязуются выполнить положения совместного заявления в полном объеме и без промедлений". Согласно документу, который Трамп продемонстрировал журналистам, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Джонсон, Борис
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