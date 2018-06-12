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Индия считает встречу Трампа и Ким Чен Ына позитивным шагом

Международная панорама
12 июня, 15:22 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 12, июня. /ТАСС

В индийском МИД заявили, что рассчитывают на мир и стабильность, к которым должны привести итоги саммита двух лидеров

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июня. /ТАСС/. Индия приветствует встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре и считает ее позитивным шагом. Об этом говорится в заявлении МИД Индии, опубликованном во вторник на официальном сайте ведомства.

"Индия приветствует встречу на высшем уровне лидеров США и КНДР в Сингапуре. Это позитивный шаг. Индия всегда поддерживала усилия, направленные на поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове путем диалога и дипломатии", - сказано в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

"Мы рассчитываем, что итоги саммита США  - КНДР проложат путь к прочному миру и стабильности на Корейском полуострове", - указывается в заявлении.

В Нью-Дели призывают при решении проблемы Корейского полуострова "принять во внимание наши опасения и озабоченность вопросами распространения [технологий ядерного оружия] среди соседних с Индией государств". По мнению индийских СМИ, в данном случае речь идет о связях Пхеньяна и Исламабада в ядерной сфере.

Историческая встреча лидеров США и КНДР прошла в гостинице Capella на острове Сентоса. По итогам переговоров стороны подписали итоговый документ.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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