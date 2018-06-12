Норвегия согласна продлить срок пребывания в стране морпехов США и увеличить их число

ОСЛО, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Норвегии намерено как минимум на пять лет продлить программу военного сотрудничества с США, в соответствии с которой на западе королевства размещены 330 американских морских пехотинцев. Как говорится в заявлении, распространенном во вторник норвежским минобороны, в случае успешного завершения переговоров с Вашингтоном численность американского контингента будет увеличена до 700 человек.

Декларируемая цель программы сотрудничества - улучшение координации между норвежскими и американскими военными и их совместная подготовка к ведению оборонительных действий на территории королевства, в том числе в арктических условиях. В конце 2022 года планируется провести оценку эффективности программы и принять решение о целесообразности ее дальнейшего продления.

Военнослужащие Корпуса морской пехоты США в январе 2017 года прибыли в гарнизон Вэрнес на западном побережье страны рядом с городом Тронхейм (губерния Нур-Трённелаг). Они сменяются каждые полгода и имеют возможность тренироваться по всей стране. Дополнительные силы планируется разместить на территории гарнизона Сетермуэн в центральной части заполярной губернии Тромс - значительно ближе к норвежско- российской границе. Расстояние по прямой от гарнизона Вэрнес до границы с РФ составляет чуть больше 1000 км, от Сетермуэна - около 500 км, но из-за сложного гористого ландшафта страны протяженность сухопутного маршрута от каждой из этих точек до границы будет примерно вдвое больше.

"Присутствие союзников, их подготовка и проведение учений на территории Норвегии - важная часть долгосрочной норвежской политики безопасности, и это вполне предсказуемо для России, - говорится в заявлении норвежского оборонного ведомства. - Россия традиционно выражает протест в ответ даже на малозначительные меры, направленные на обеспечение обороны Норвегии. Осуществление подготовки [американских военных в Норвегии] на ротационной основе не дает оснований для реакции с российской стороны".

Политика неразмещения

Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу размещения американских военных в Норвегии, обращая внимание на то, что их формально ротационное присутствие в скандинавском королевстве де факто является постоянным. С точки зрения РФ, это отступление от соблюдавшейся с 1949 года норвежской политики неразмещения, которая предполагает отказ от создания иностранных военных баз на территории Норвегии в мирное время. Российские дипломаты отмечают, что сложившаяся ситуация ведет к дестабилизации обстановки в Северном регионе и нарушает традиции норвежско-российского добрососедства.

Руководство Норвегии при этом настаивает, что политика неразмещения не нарушается, поскольку американские военные находятся на норвежских базах, регулярно сменяются, а их основная задача в Норвегии - военная подготовка и участие в совместных с союзниками маневрах. По словам глава минобороны страны Франка Бакке-Енсена, из-за ограничений, которые Норвегия сама на себя наложила после окончания войны, особенно важно, чтобы у союзников королевства была возможность тренироваться на его территории как на протяжение коротких, так и более продолжительных периодов времени.

Далекоидущие планы

Представители Пентагона уже неоднократно заявляли, что заинтересованы в обеспечении долгосрочного присутствия морской пехоты США на норвежской территории. В прошлом году командующий силами морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майор Нил Нельсон заявил, что в Норвегии может быть создана крупнейшая база морской пехоты США в Европе.

Еще в 1981 году в горах Центрально Норвегии недалеко от Тронхейма, рядом с которым сейчас размещены американские морпехи, было создано восемь складов военной техники общей площадью 62,5 тыс. кв. м. Хранящиеся там вооружения, бронетехника и оборудование, предназначенные для Корпуса морской пехоты США, должны обеспечивать американским военным возможность для оперативного развертывания в регионе в случае необходимости. Тренируясь в Норвегии, американцы, среди прочего, должны практиковаться в обращении с данной техникой и отрабатывать сценарий расконсервирования складов.

По данным норвежского военного эксперта Четиля Стурмарка, помимо желания удвоить число своих морпехов в скандинавском королевстве США также заинтересованы в размещении своей авиации на норвежской территории. В марте отдел анализа и планирования Разведывательного управления минобороны США подготовил записку, в которой рекомендовал разместить от восьми до 12 противолодочных самолетов P-8 Poseidon на авиабазе ВВС Норвегии на острове Аннёйа в Норвежском море. Кроме того, в документе говорилось о необходимости обеспечить наличие по меньшей мере 20 истребителей на территории северной Норвегии. Известно также, что в оборонный бюджет США заложены $12 млн расходов, предназначенных на подготовку аэродрома Рюгге в Восточной Норвегии к размещению американских истребителей.