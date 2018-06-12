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Де Мистура назвал продолжение конфликта в Сирии угрозой безопасности в регионе и мире

Международная панорама
12 июня, 16:03 UTC+3 КАИР КАИР 12, июня. /ТАСС

Спецпосланник генсека ООН высказался за необходимость объединения усилий всех заинтересованных сторон с целью прекращения конфликта в республике

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КАИР, 12 июня. /ТАСС/. Продолжение конфликта в Сирии является серьезной угрозой безопасности в ближневосточном регионе и во всем мире. Об этом заявил специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время проведенной во вторник встречи в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

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"Продолжение сирийского конфликта и его последствия представляют опасную угрозу для безопасности региона и всего мира", - отметил де Мистура. Как говорится в распространенном по завершении встречи коммюнике канцелярии главы Египта, спецпосланник генсека ООН указал на гуманитарные аспекты кризиса в Сирии, "который привел к гибели тысяч людей, а миллионы были вынуждены стать беженцами". Де Мистура высказался за "необходимость объединения усилий всех заинтересованных сторон с целью достижения скорейшего разблокирования конфликта на сирийской земле".

Ас-Сиси со своей стороны подтвердил позицию Каира, который "всегда выступает исключительно за политические методы урегулирования сирийского конфликта, за сохранение суверенитета Сирии и ее территориальной целостности".

В переговорах египетского президента со спецпосланником ООН принимали участие глава МИД Египта Самех Шукри и исполняющий обязанности главы общей разведки страны генерал Аббас Камель.

Минувшим днем де Мистура провел отдельную встречу с министром иностранных дел Египта, в ходе которой спецпосланник сообщил об усилиях ООН "по выполнению дорожной карты с целью создания Конституционного комитета в Сирии, определения его полномочий и сфер ответственности".

Договоренность о формировании этого комитета была достигнута по результатам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Эта структура совместно с де Мистурой должна заняться подготовкой предложений для конституции страны. Кандидатами в комитет утверждены 150 человек: 100 из них - представители правительства и внутренней (умеренной) оппозиции, 50 - кандидаты от внешней оппозиции. При этом эмиссар ООН высказался за то, чтобы будущий консультативный орган включал не более 50 человек.

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Персоны
Де Мистура, Стаффан Сиси, Абдель Фаттах, ас-
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