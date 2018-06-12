Польша считает, что взаимодействие США, Китая, РФ и ЕС необходимо для денуклеаризации КНДР

ВАРШАВА, 12 июня. /ТАСС/. Полная денуклеаризация Корейского полуострова возможна только при условии взаимодействия крупнейших игроков на мировой арене - США, Китая, России и Европейского союза. Об этом заявил во вторник глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

"Мы с надеждой смотрим на встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Факт доведения до этих переговоров можно считать успехом США", - цитирует слова Солоха Польское агентство печати.

Вместе с тем, по его словам, это только начало процесса, "который может, но не обязан довести до достоверной денуклеаризации КНДР". По мнению Солоха, это возможно только при условии взаимодействия таких "глобальных игроков", как США, Китай, Россия и ЕС. "Не знаю, насколько это возможно в ситуации существующей между ними напряженности", - подчеркнул он.

Ключевым фактором в процессе денуклеаризации Солох назвал стремление КНДР к изменению своего политического курса. "Мы помним, что в прошлом США уже пытались склонить северокорейские власти к уступкам, но все закончилось поражением. Поэтому сложно верить текущим декларациям Ким Чен Ына. Нам следует вооружиться терпением и рассчитывать на то, что начатый в Сингапуре процесс принесет результаты", сказал польский политик.

Лидеры США и КНДР провели во вторник переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который примыкает к континентальной части Сингапура. В подписанном по итогам встречи документе, в частности, говорится, что Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.