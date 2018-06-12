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Fox: Трамп ожидает, что КНДР приступит к процессу денуклеаризации практически немедленно

Международная панорама
12 июня, 16:09 дата обновления: 12 июня, 16:43 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 12, июня. /ТАСС

Президент США подчеркнул, что лидер КНДР уже предпринял шаги в сторону урегулирования ситуации

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СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Пхеньян приступит к процессу денуклеаризации "практически немедленно". Об этом он заявил в интервью телекомпании Fox News, которое будет полностью показано во вторник вечером.

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"Думаю, что теперь мы начнем процесс денуклеаризации в Северной Корее и думаю, что он [Ким Чен Ын] вернется к себе и начнет его практически немедленно, - подчеркнул Трамп. - Он уже указывал на это и посмотрите на то, что он уже предпринял". Трамп выразил надежду на то, что "процесс пойдет быстро". На вопрос о том, каковы будут дальнейшие шаги, Трамп заявил, что, как он считает, "[Ким Чен Ын] вернется к себе, чтобы заняться делом".

Президент США добавил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну, однако необходимо проверять, как Пхеньян осуществляет процесс денуклеаризации. 

"Мы должны будем проверять, что он [Ким Чен Ын] делает, - отметил Трамп. - И мы будем проверять его, мы будем проверять его очень тщательно. Но у него есть план - полный и всеобъемлющий".

"У него [у Ким Чен Ына] есть полный план, - добавил Трамп. - Он будет выполнен".

На вопрос о том, есть ли у него сомнения по поводу намерений лидера КНДР, президент США заявил, что Ким Чен Ын "хочет этого [денуклеаризации]". "И мы все должны желать, чтобы это произошло", - подчеркнул Трамп.

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Напомнив о том, что еще несколько месяцев назад он выступал с жесткими заявлениями в адрес Пхеньяна, Трамп заявил, что "если бы не жесткая риторика, нас бы тут не было". "Та риторика, мне не хотелось ее использовать, - добавил он. - Временами я чувствовал себя глупо, выступая таким образом, но выбора у нас не было".

Трамп, в частности, ранее называл лидера КНДР "маленьким человеком-ракетой" и грозил обрушить на КНДР "огонь и ярость", если Пхеньян попытается нанести ракетный или другой удар по США или их союзникам.

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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