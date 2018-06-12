Во Freedom House активацию радикалов на Украине связали с предвыборной обстановкой

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Рост экстремистских действий со стороны украинских радикальных националистических организаций отчасти связан с предвыборной ситуацией на Украине. Такое мнение во вторник высказал представитель международной правозащитной организации Freedom House на Украине Вячеслав Лихачев.

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"Констатируя негативную динамику противоправных насильственных экстремистских действий, можно допустить различные интерпретации того, отчего это происходит. По моему мнению, отчасти это происходит потому, что Украина вступила в предвыборный период и ультраправым необходимо как-то проявить себя", - цитирует его агентство "Укринформ".

Лихачев также допустил, что три основные украинские ультраправые организации - "Свобода", "Правый сектор" (запрещена в РФ) и "Национальный корпус" - могут объединиться в один блок для участив в выборах. В таком случае возникнет конкуренция за места в списке. "В случае же отдельного похода на выборы основных ультранационалистических сил, им необходимо максимально отбить сторонников, грубо говоря, от похожих партий. И на этом поле им, конечно, надо быть активнее, более агрессивными, более политическими для СМИ, чем их противники. Поэтому я считаю, что отчасти это объясняется предвыборной обстановкой, а отчасти - некоторым ощущением того, что они теряют возможность влиять на процессы демократическим путем", - пояснил эксперт.

Кроме того Лихачев исключил вероятность внешнего влияния на радикалов, в том числе со стороны России. "Я не сторонник конспирологии. Я не считаю, что их кто-то направляет, и все они являются сознательными агентами Кремля на зарплате", - подытожил он.

Ранее в аналитическом обзоре "Угрожает ли ультраправый экстремизм украинской демократии?" Freedom House выразила обеспокоенность в связи с активизацией экстремистов на Украине и отсутствием наказания со стороны властей. Правозащитники поставили под вопрос легитимность правительства, что влечет за собой дискредитацию демократических институтов и правоохранительных органов. Кроме того, организация призвала международное сообщество принять эффективные меры "для противодействия крайне правому экстремизму на Украине".

Обострение ситуации

Нападения украинских националистических организаций в последнее время несут массовый характер. Так, утром 9 мая около сотни представителей ультраправой партии "Национальный корпус" заблокировали в Киеве редакцию телеканала "Интер", чтобы не допустить показа концерта в честь Дня Победы. Позднее блокировке подвергся офис канала на улице Щусева, а также административное здание на улице Бульварно-Кудрявской.

На следующий день, 10 мая, радикалы отправились к дому владельца телеканала Сергею Левочкину и устроили там беспорядки. Националисты подожгли файеры, обрисовывали здание граффити и оклеили стены плакатами с надписью "Интер" будет наш".

Во второй половине мая вооруженные битами и пневматическим оружием радикалы напали на лагерь ромов в Тернополе на западе страны, а в начале июня представители формирования "Национальные дружины" разгромили еще один лагерь цыган уже в Голосеевском парке Киева, где те обустроили себе временные жилища.