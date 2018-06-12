Во Freedom House активацию радикалов на Украине связали с предвыборной обстановкой

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Рост экстремистских действий со стороны украинских радикальных националистических организаций отчасти связан с предвыборной ситуацией на Украине. Такое мнение во вторник высказал представитель международной правозащитной организации Freedom House на Украине Вячеслав Лихачев.
"Констатируя негативную динамику противоправных насильственных экстремистских действий, можно допустить различные интерпретации того, отчего это происходит. По моему мнению, отчасти это происходит потому, что Украина вступила в предвыборный период и ультраправым необходимо как-то проявить себя", - цитирует его агентство "Укринформ".
Лихачев также допустил, что три основные украинские ультраправые организации - "Свобода", "Правый сектор" (запрещена в РФ) и "Национальный корпус" - могут объединиться в один блок для участив в выборах. В таком случае возникнет конкуренция за места в списке. "В случае же отдельного похода на выборы основных ультранационалистических сил, им необходимо максимально отбить сторонников, грубо говоря, от похожих партий. И на этом поле им, конечно, надо быть активнее, более агрессивными, более политическими для СМИ, чем их противники. Поэтому я считаю, что отчасти это объясняется предвыборной обстановкой, а отчасти - некоторым ощущением того, что они теряют возможность влиять на процессы демократическим путем", - пояснил эксперт.
Кроме того Лихачев исключил вероятность внешнего влияния на радикалов, в том числе со стороны России. "Я не сторонник конспирологии. Я не считаю, что их кто-то направляет, и все они являются сознательными агентами Кремля на зарплате", - подытожил он.
Ранее в аналитическом обзоре "Угрожает ли ультраправый экстремизм украинской демократии?" Freedom House выразила обеспокоенность в связи с активизацией экстремистов на Украине и отсутствием наказания со стороны властей. Правозащитники поставили под вопрос легитимность правительства, что влечет за собой дискредитацию демократических институтов и правоохранительных органов. Кроме того, организация призвала международное сообщество принять эффективные меры "для противодействия крайне правому экстремизму на Украине".
Нападения украинских националистических организаций в последнее время несут массовый характер. Так, утром 9 мая около сотни представителей ультраправой партии "Национальный корпус" заблокировали в Киеве редакцию телеканала "Интер", чтобы не допустить показа концерта в честь Дня Победы. Позднее блокировке подвергся офис канала на улице Щусева, а также административное здание на улице Бульварно-Кудрявской.
На следующий день, 10 мая, радикалы отправились к дому владельца телеканала Сергею Левочкину и устроили там беспорядки. Националисты подожгли файеры, обрисовывали здание граффити и оклеили стены плакатами с надписью "Интер" будет наш".
Во второй половине мая вооруженные битами и пневматическим оружием радикалы напали на лагерь ромов в Тернополе на западе страны, а в начале июня представители формирования "Национальные дружины" разгромили еще один лагерь цыган уже в Голосеевском парке Киева, где те обустроили себе временные жилища.