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Франция считает позицию Италии по судну с мигрантами циничной и безответственной

Международная панорама
12 июня, 16:17 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, июня. /ТАСС

Ранее итальянские власти отказались пропустить в свой порт спасательное судно Aquarius, на борту которого находились более 600 человек

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ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Действия властей Италии в ситуации со спасательным судном Aquarius с африканскими мигрантами на борту, которому не дали причалить у итальянских берегов, представляются Франции циничными и безответственными. Об этом заявил во вторник официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво на пресс-брифинге по итогам заседания Совета министров в Елисейском дворце.

Как подчеркнул Гриво, на ситуацию с кораблем Aquarius особое внимание на совещании обратил президент республики Эмманюэль Макрон. "Он [Макрон] подчеркнул, что более 600 человек на борту этого судна переживают драматическую гуманитарную ситуацию, и пожелал напомнить в первую очередь о международном морском праве, в котором указывается, что в случае бедствия ближайший берег принимает на себя ответственность за прием [бедствующего судна]. Он также сказал, что если бы для какого-либо корабля ближайшим был французский берег, он очевидно мог бы причалить к французским берегам, поскольку в этом состояло бы строгое соблюдение норм международного права", - указал представитель кабмина.

Италия же, продолжил Гриво, не позволила следовавшему из Ливии судну причалить в своих портах. "Италия подменила собой ливийские власти, поскольку судно находилось в ливийских водах, но не пошла при этом до конца. В этом было проявление своего рода цинизма и отчасти безответственности со стороны итальянского правительства в условиях этой драматической ситуации", - сказал он.

Ситуация с Aquarius

Власти Италии и Мальты отказались в воскресенье вечером пропустить в свои порты спасательное судно Aquarius. В ответ на это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало "заинтересованные правительства" разрешить мигрантам сойти на берег.

На судне неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius в настоящее время находятся около 629 человек, в том числе более 100 детей, указали в УВКБ. Речь идет о людях, которые ранее были спасены с нескольких лодок, терпевших бедствие в Сицилийском проливе.

В понедельник премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение в качестве исключения разрешить судну Aquarius пришвартоваться в испанском порту. Глава кабинета министров дал соответствующие поручения по выполнению Испанией ее международных обязательств.

Как сообщил представитель французского правительства, президент Макрон "приветствовал этот жест Испании и призвал к полноценной европейской солидарности с испанским правительством". "Конкретно это может выразиться в отправке специалистов, в частности из Французского ведомства по защите беженцев и апатридов (Ofpra), чтобы как можно быстрее и эффективнее разобраться с этой ситуацией", - добавил Гриво.

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Персоны
Санчес, Педро Макрон, Эмманюэль
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