Мун Чжэ Ин по телефону поздравил Трампа с успехом саммита США - КНДР

СЕУЛ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого высоко оценил результаты саммита США - КНДР. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник администрацией южнокорейского лидера.

"Президент Мун сказал, что президент Трамп достиг огромного успеха в ходе саммита Северная Корея - США, заложив основы для мира не только на Корейском полуострове, но и во всем мире", - говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся спустя всего несколько часов после того, как завершилась историческая встреча лидеров США и КНДР в Сингапуре. В этот момент Трамп находился на борту своего самолета на пути домой.

Лидеры США и КНДР провели во вторник переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса.