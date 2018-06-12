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Мун Чжэ Ин по телефону поздравил Трампа с успехом саммита США - КНДР

Международная панорама
12 июня, 16:16 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 12, июня. /ТАСС

Президент Южной Кореи заявил, что американский лидер "заложил основы для мира не только на полуострове, но и во всем мире"

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СЕУЛ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого высоко оценил результаты саммита США - КНДР. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник администрацией южнокорейского лидера.

"Президент Мун сказал, что президент Трамп достиг огромного успеха в ходе саммита Северная Корея - США, заложив основы для мира не только на Корейском полуострове, но и во всем мире", - говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся спустя всего несколько часов после того, как завершилась историческая встреча лидеров США и КНДР в Сингапуре. В этот момент Трамп находился на борту своего самолета на пути домой.

Лидеры США и КНДР провели во вторник переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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