Контактная группа обсудит почти те же вопросы, что и "нормандская четверка"

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Участники запланированных на 13 июня в Минске переговоров Контактной группы и ее рабочих подгрупп будут обсуждать вопросы, которые накануне в Берлине обсуждали главы МИД стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ и Украина). Об этом ТАСС сообщил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

"Повестка завтрашних переговоров в Минске в значительной мере повторяет перечень вопросов вчерашнего нормандского формата в Берлине на уровне министров иностранных дел", - сказал он.

Киев затягивает обмен пленными

В гуманитарной подгруппе планируется согласование списков обмена военнопленных.

"Представители ЛНР и ДНР (провозглашенной Донецкой народной республики) уже дали свои предложения по спискам обмена, однако представители Киева стремятся уходить от прямого диалога по верификации списков с представителями республик. В значительной степени это ярко демонстрирует стремление Киева не к освобождению удерживаемых лиц, а к затягиванию процесса переговоров", - отметил Мирошник.

Прекращение огня

Участники подгруппы по безопасности планируют обсудить вопросы соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.

"На предыдущей встрече в группе по безопасности представители Киева заявили о своем нежелании вести переговоры с представителями республик, в связи с этим процесс переговоров и был прерван. На ближайшем заседании должны быть обсуждены меры по обеспечению режима прекращения огня", - рассказал представитель ЛНР.

Он отметил, что "в Минске, так же как и в Берлине, были предъявлены доказательства нарушений со стороны ВСУ, как в ведении обстрелов, так и использовании запрещенных минскими соглашениями вооружений".

Статус и формула

Мирошник рассказал, что "на политическом треке, как в Берлине, так и в Минске стоит ключевой вопрос о подтверждении особого статуса республик Донбасса, а именно согласование сторонами текста "формулы Штайнмайера", и изменений в украинское законодательство, закрепляющих механизм вступления в силу особого статуса республик".

Планируется, что подгруппы минского процесса завтра начнут свою работу в 11.00, заседание Контактной группы запланировано на 15 часов.

Вопрос вступления в силу особого статуса Донбасса является одним из основных на переговорах участников политической подгруппы Контактной группы. Предложенная в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком- Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта в Донбассе предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.