Генсек ООН призвал лидеров КНДР и США набраться терпения и выполнить договоренности

ООН, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал во вторник проведение первого в истории саммита между КНДР и США, на котором были заключены договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности для Пхеньяна. Административный глава ООН призвал лидеров двух стран набраться терпения и выполнить условия сделки, пообещав им свою поддержку.

Как сообщили в канцелярии генсека, в письмах, направленных обоим лидерам перед саммитом, он отметил, что для достижения прогресса им необходимо будет сотрудничать и идти на уступки, а также ставить общие цели.

"Выполнение достигнутых сегодня и ранее договоренностей в соответствии с резолюциями Совета Безопасности потребует терпения и поддержки со стороны мирового сообщества. Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны воспользоваться этой важнейшей возможностью и подчеркивает готовность оказывать полную поддержку процессу", - говорится в коммюнике.

Лидеры США и КНДР провели во вторник переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса.