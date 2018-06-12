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Могерини: продвижение по вопросу ядерной сделки с Ираном возможно только через диалог

Международная панорама
12 июня, 17:07 дата обновления: 12 июня, 17:46 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, июня. /ТАСС

Глава европейской дипломатии отметила, что в течение более чем десяти лет таким путем шло международное сообщество и Европейский союз

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ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Ведение переговоров с Ираном является главным необходимым условием продвижения по вопросу реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила во вторник, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

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"Диалог - это единственный способ добиваться прогресса по иранской проблеме. Только что завершившаяся встреча между лидерами Северной Кореи [Ким Чен Ыном] и США [Дональдом Трампом] наглядно указала на то, что диалог является единственной возможностью продвигаться вперед с тем, чтобы урегулировать кризис на Корейском полуострове. Все это указывает на то, что хотя дипломатический путь является трудным, - и, возможно, даже самым трудным - но он всегда приносит свои плоды, и нам следует идти именно по нему", - подчеркнула Могерини.

Она отметила, что "в течение более чем десяти лет именно путем диалога шло международное сообщество и Европейский союз - что и привело к подписанию три года назад соглашения о ядерной программе Ирана". "Это было сделано как в интересах обеспечения европейской безопасности, так и безопасности всей планеты", - сказала Могерини. "Договор воспрепятствовал распространению ядерного оружия, а также эскалации ситуации. Он позволил следить за тем, чтобы Иран никогда не располагал ядерным оружием" - подчеркнула Могерини.

"Три года спустя договор приносит свои плоды, и Иран соблюдает свои обязательства в ядерной сфере, что уже одиннадцать раз было подтверждено нам МАГАТЭ, причем последний раз всего несколько недель назад", - отметила Могерини. Она особо подчеркнула в этой связи, что "страны Европы не изменили своего отношения к договору, напротив, они смогли убедиться, что это полезная договоренность и поэтому настойчиво выступают за его полную реализацию".

Изменение ситуации

"Теперь положение изменилось после того, как 8 мая США приняли одностороннее решение выйти из СВПД. <...> Однако сохранить действенность этого договора на самом деле отвечает интересам самих же США, как оно отвечает и интересам Европы, всего Ближнего Востока. Потому что в противном случае мы рискуем оказаться в ситуации, когда будет происходить продвижение по спирали распространения ядерного оружия, выход конфликтов на еще более опасный уровень", - отметила представитель Евросоюза.

"Планета не может позволить себе, чтобы существовала гонка ядерных вооружений, - в особенности в регионе Ближнего Востока. СВПД является одним из столпов системы борьбы против распространения ядерного оружия. Мы просто обязаны защитить существование своей системы обеспечения безопасности", - сказала Могерини. По ее словам, Иран "должен продолжить соблюдать взятые на себя обязательства по сдерживанию свой деятельности в ядерной сфере - противоположный путь будет иметь трагические последствия и приведет к лишению безопасности абсолютно всех стран без исключения".

Могерини подчеркнула важность дальнейшей реализации СВПД. В этой связи она сообщила, что Евросоюз организует "первую совместную миссию" [по данной проблеме] в Вене 25 мая. "Работа по реализации обязательств, взятых на себя в ядерной сфере, будет продолжена. В частности модернизация ядерного реактора в Араке Китаем, а также проект в центре физических и технологических исследований, осуществляемый Россией", - заверила Могерини.

Глава европейской дипломатии высказала мнение, что договор "предоставляет возможность оказывать давление на Иран, хотя этого добиваться и сложно".

"Теперь же [в результате действий США] оказались поставленными под вопрос доверие ко всему международному сообществу, к многосторонней системе, к системе ООН. Недавние заявления Ирана об обогащении урана следует воспринимать именно как последствия этого. Эти заявления не являются нарушением заключенного договора, но в то же время они отнюдь не способствуют существованию доверия. Их цель - оказать давление на международное сообщество со стороны Ирана", - сказала Могерини.

Решение Трампа

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД (согласован в 2015 году Ираном с одной стороны и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией с другой - прим. ТАСС) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. Президент Ирана Хасан Роухани в ответ заявил, что Евросоюз должен гарантировать Тегерану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить в силе соглашение. При этом Иран подтвердил готовность не выходить из СВПД и продолжить соблюдать свои обязательства.

Во вторник на пресс-конференции по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре американский лидер заявил, что ожидает, что власти Ирана примут решение вернуться к переговорам о национальной ядерной программе.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Выход США из ядерной сделки с Ираном Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Роухани, Хасан Могерини, Федерика
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