Трюдо не стал комментировать слова Трампа о двусторонних торговых отношениях

ОТТАВА, 12 июня. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо не стал комментировать последние высказывания президента США Дональда Трампа о двусторонних торговых отношениях, заявив о продолжении своего курса по защите интересов Канады.

"Как я уже говорил, я намерен по-прежнему быть сфокусированным на защите канадских рабочих мест и поддержке канадских интересов", - сказал Трюдо. Так во вторник перед началом заседания кабинета министров в Оттаве премьер ответил на просьбу прокомментировать соответствующие заявления президента США.

Ранее во вторник Трамп заявил, что во время итоговой пресс-конференции на саммите G7 в Канаде Трюдо совершил ошибку, которая будет "стоить ему больших денег". По словам президента США, лидеры стран "семерки" "были счастливы" в последний день саммита, который завершился в минувшую субботу, а затем Трюдо, по мнению Трампа, "выдал нечто немного оскорбительное". При этом президент добавил, что хорошо относится к канадскому премьеру.

В субботу американский лидер заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета из Канады в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".

В Группу семи входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.