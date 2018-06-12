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Трюдо не стал комментировать слова Трампа о двусторонних торговых отношениях

Международная панорама
12 июня, 17:09 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 12, июня. /ТАСС

Глава правительства Канады заявил, что по-прежнему будет концентрироваться на поддержке интересов страны

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ОТТАВА, 12 июня. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо не стал комментировать последние высказывания президента США Дональда Трампа о двусторонних торговых отношениях, заявив о продолжении своего курса по защите интересов Канады.

"Как я уже говорил, я намерен по-прежнему быть сфокусированным на защите канадских рабочих мест и поддержке канадских интересов", - сказал Трюдо. Так во вторник перед началом заседания кабинета министров в Оттаве премьер ответил на просьбу прокомментировать соответствующие заявления президента США.

Ранее во вторник Трамп заявил, что во время итоговой пресс-конференции на саммите G7 в Канаде Трюдо совершил ошибку, которая будет "стоить ему больших денег". По словам президента США, лидеры стран "семерки" "были счастливы" в последний день саммита, который завершился в минувшую субботу, а затем Трюдо, по мнению Трампа, "выдал нечто немного оскорбительное". При этом президент добавил, что хорошо относится к канадскому премьеру.

В субботу американский лидер заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета из Канады в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".

В Группу семи входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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Саммит G7 в Канаде
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Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
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