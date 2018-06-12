Полиция допросила Нетаньяху по делу о закупке подлодок в Германии

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июня. /ТАСС/. Полицейские во вторник допросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по так называемому делу 3000 о коррупции при закупке подводных лодок в Германии. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля в распространенном после допроса во вторник сообщении.

"Дело 3000: подтверждаем, что сегодня премьер-министр давал показания в течение нескольких часов в рамках этого расследования, которое ведет специальный отдел полиции "Лахав-433", - говорится в документе. В пресс-службе добавили, что "расследование ведется под надзором и с одобрения государственного прокурора". В полиции также указали, что "не могут сообщать другие подробности незавершенного расследования". По данным СМИ, Нетаньяху не является фигурантом дела 3000.

Расследование дела

В конце февраля 2017 года государственный прокурор Израиля начал уголовное расследование по делу о закупке трех новых подводных лодок в Германии, решение о которой правительство еврейского государства утвердило в 2016 году. Чуть менее года назад полиция задержала в рамках этого дела семь человек, включая бывшего личного юриста Нетаньяху Давида Шимрона и бывшего командующего ВМС Израиля Элиэзера Марома.

Израиль еще до сделки о трех подлодках приобрел у Германии шесть субмарин Dolphin, которые считаются самым дорогостоящим оружием местной армии. Стоимость каждой дизель-электрической подлодки Dolphin, включая шестую, которая сейчас строится на верфях в Германии, составляет, по данным израильских СМИ, чуть менее €500 млн, треть этой суммы субсидирует германское правительство.

Ранее во вторник газета Haaretz сообщала, что Нетаньяху допрашивали по так называемому делу 4000, в рамках которого следователи проверяют подозрения в том, что премьер предоставлял телекоммуникационной компании Bezeq поблажки взамен положительного освещения деятельности его правительства информационным порталом "Уалла!", который принадлежит компании. Но полицейская пресс-служба эту информацию не подтвердила.

Глава кабинета ранее уже отверг все обвинения в свой адрес по делам 1000, 2000, 3000 и 4000, которые были озвучены некоторыми СМИ.