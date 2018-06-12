ABC: Трамп не намерен сворачивать "ядерный зонтик" над Южной Кореей

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не намерен обсуждать с КНДР вопрос об американском "ядерном зонтике" над Южной Кореей. Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу ABC.

Отвечая на вопрос о том, означает ли использованная в итоговом документе саммита США - КНДР формулировка о полной денуклеаризации Корейского полуострова готовность США вести переговоры о "ядерном зонтике" над Южной Кореей, Трамп ответил отрицательно. "Нет, - подчеркнул он. - Это означает, что они [Пхеньян] должны избавиться от своего ядерного оружия, и я думаю, что они хотят сделать это достаточно быстро".

"Посмотрим, как пойдут дела, - добавил он. - Однако они должны начать действовать безотлагательно".

"Мы будем взаимодействовать с Южной Кореей. Мы будем взаимодействовать с Японией. Мы будем взаимодействовать с Китаем", - заверил американский лидер.

При этом Трамп не уточнил, какие именно гарантии безопасности он предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе переговоров.

"Ну, мы дали ему [гарантии], - заявил президент. - Не хочу говорить об этом конкретно, но мы дали их ему, и он будет счастлив".

Лидеры США и КНДР провели во вторник переговоры в гостинице "Капелла" на острове Сентоса, который примыкает к континентальной части Сингапура. В подписанном по итогам встречи документе, в частности, говорится, что Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.