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ABC: Трамп не намерен сворачивать "ядерный зонтик" над Южной Кореей

Международная панорама
12 июня, 17:41 дата обновления: 12 июня, 17:41 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 12, июня. /ТАСС

Президент США считает, что именно КНДР должна первой избавиться от ядерного оружия

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СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не намерен обсуждать с КНДР вопрос об американском "ядерном зонтике" над Южной Кореей. Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу ABC.

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Отвечая на вопрос о том, означает ли использованная в итоговом документе саммита США - КНДР формулировка о полной денуклеаризации Корейского полуострова готовность США вести переговоры о "ядерном зонтике" над Южной Кореей, Трамп ответил отрицательно. "Нет, - подчеркнул он. - Это означает, что они [Пхеньян] должны избавиться от своего ядерного оружия, и я думаю, что они хотят сделать это достаточно быстро".

"Посмотрим, как пойдут дела, - добавил он. - Однако они должны начать действовать безотлагательно".

"Мы будем взаимодействовать с Южной Кореей. Мы будем взаимодействовать с Японией. Мы будем взаимодействовать с Китаем", - заверил американский лидер.

При этом Трамп не уточнил, какие именно гарантии безопасности он предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе переговоров.

"Ну, мы дали ему [гарантии], - заявил президент. - Не хочу говорить об этом конкретно, но мы дали их ему, и он будет счастлив".

Лидеры США и КНДР провели во вторник переговоры в гостинице "Капелла" на острове Сентоса, который примыкает к континентальной части Сингапура. В подписанном по итогам встречи документе, в частности, говорится, что Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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