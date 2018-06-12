Республиканцы в Конгрессе США призвали Трампа к осторожному подходу к КНДР

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. США и другие страны, в том числе Китай, должны продолжать применять санкции в отношении КНДР, пока Пхеньян не проведет денуклеаризацию. С таким призывом во вторник выступил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Эдвард Ройс (конгрессмен от штата Калифорния).

"Защита Америки от ядерной угрозы со стороны Северной Кореи - это один из ключевых приоритетов, и я рад, что президент [США Дональд Трамп] добивается мира посредством дипломатии. [Лидер КНДР] Ким Чен Ын многое получил благодаря этому первому шагу, включая четкое заверение президента касательно важных военных учений оборонительного характера США и Южной Кореи", - говорится в заявлении политика, которое распространила его пресс-служба. Ройс отметил, что ждет детальных разъяснений от администрации Трампа насчет прошедших переговоров с лидером КНДР.

По мнению законодателя, Конгресс США должен пристально следить за этим процессом. "Нам следует добиваться от Пекина и других [стран] продолжения полного применения всех санкций, введенных против режима Северной Кореи. Ким Чен Ын не должен получить и десяти центов благодаря облегчению давления, пока он не проведет полную и подлежащую проверке денуклеаризацию", - резюмировал Ройс.

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл также призвал наблюдать за действиями Пхеньяна. "Если Северная Корея не докажет свое желание двигаться дальше, мы и наши союзники должны быть готовы вернуться к политике оказания максимального давления", - сказал он, открывая заседание верхней палаты.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели во вторник переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура, и подписали по их итогам совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.