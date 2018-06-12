На заседании парламентского большинства Грузии не обсуждался вопрос смены правительства

ТБИЛИСИ, 12 июня. /ТАСС/. Вопрос изменений в составе правительства не обсуждался на заседании парламентского большинства, состоящего из членов правящей в стране партии "Грузинская мечта". Об этом заявил во вторник вечером журналистам в Тбилиси руководитель парламентского большинства, депутат парламента Арчил Талаквадзе.

Он сказал, что в ходе прошедшего во вторник заседания большинства "обсуждались все текущие вопросы и темы, которые волнуют общественность". "Многие жители Грузии ожидают поддержки правительства в решении социально-экономических проблем, мы также ждем от правительства действенный план по решению этих проблем, на сегодняшнем заседании большинства не обсуждался вопрос изменений в составе правительства", - сообщил Талаквадзе после завершения заседания, на котором присутствовали члены парламентского большинства, члены правительства и председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Между тем, средства массовой информации страны во вторник сообщили о том, что в правительстве Грузии в ближайшие дни ожидаются серьезные изменения, в том числе и отставка премьер-министра Георгия Квирикашвили. Ряд СМИ информировали сегодня о возможном уходе с постов вице-премьера, министра экономики Дмитрия Кумсишвили, министра юстиции Тея Цулукиани, а также возможном назначении министра внутренних дел Георгия Гахария на пост премьер-министра страны.