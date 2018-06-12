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В Сенате США хотят заслушать госсекретаря Помпео по теме переговоров с КНДР

Международная панорама
12 июня, 18:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июня. /ТАСС

По словам председателя комитета по иностранным делам, Сенат будет внимательно следить за переговорным процессом

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ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, республиканец Роберт Коркер во вторник заявил, что судить о конкретных результатах встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре сейчас сложно, госсекретарю Соединенных Штатов Майклу Помпео следует рассказать о ней комитету о деталях.

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

"Хотя я рад, что президент и Ким Чен Ын смогли встретиться, сложно определить конкретный характер того, что произошло", - говорится в заявлении политика. "Я жду, что госсекретарь Помпео вскоре выступит перед нашим комитетом, чтобы поделиться своими оценками", - добавил сенатор. Он также заметил, что законодатели будут пристально следить за этим переговорным процессом.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели во вторник переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура, и подписали по их итогам совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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