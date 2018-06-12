Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ким Чен Ын покинул Сингапур после встречи с Трампом

Международная панорама
12 июня, 18:51 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 12, июня. /ТАСС

Лидер КНДР покинул республику на Boeing-747, закрепленным за премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/YONHAP

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Сингапур, где прошел саммит КНДР - США с участием американского президента Дональда Трампа. Об этом передает корреспондент ТАСС из медиацентра.

Ким Чен Ын покинул город-государство на Boeing-747 авиакомпании Air China. По поступающей информации, предоставленный лайнер закреплен за премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур в воскресенье также на китайском самолете. Одновременно из Пхеньяна транспортный Ил-76 доставил автомобили лидера КНДР и продовольствие.

Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в гостинице Capella на острове Сентоса. По итогам переговоров стороны подписали итоговый документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ли Кэцян Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Китай Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР назвали информационным вбросом заявление Киева о разрушении дамбы завода в Торецке
2
Эрдоган и Алиев запустили Трансанатолийский газопровод в Турции
3
Украина рассчитывает получать газ через Трансанатолийский трубопровод
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
СК намерен задержать владельца лодочной станции после ЧП с катамараном в акватории Волги
6
Кораблекрушения и несчастные случаи с жертвами на внутренних водных путях с 2000 г. Досье
7
Умер кардиохирург Яков Бранд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости