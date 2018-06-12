Ким Чен Ын покинул Сингапур после встречи с Трампом

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Сингапур, где прошел саммит КНДР - США с участием американского президента Дональда Трампа. Об этом передает корреспондент ТАСС из медиацентра.

Ким Чен Ын покинул город-государство на Boeing-747 авиакомпании Air China. По поступающей информации, предоставленный лайнер закреплен за премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур в воскресенье также на китайском самолете. Одновременно из Пхеньяна транспортный Ил-76 доставил автомобили лидера КНДР и продовольствие.

Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в гостинице Capella на острове Сентоса. По итогам переговоров стороны подписали итоговый документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.