Глава МИД ФРГ: мировое сообщество ожидает от КНДР конкретных шагов к денуклеаризации

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Мировое сообщество ожидает, что за заявлениями со стороны КНДР об отказе от атомного оружия последуют конкретные дела. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью медиагруппе Funke.

"Здесь речь идет не о саммите с красивой картинкой, а о полной, контролируемой и не подлежащей пересмотру денуклеаризации КНДР", - сказал он, комментируя встречу лидеров США и КНДР в Сингапуре. "К этому должен быть готов Ким Чен Ын, если он хочет вернуть свою страну в мировое сообщество", - считает Маас.

Министр выразил сомнения в серьезности намерений Пхеньяна. "Сначала нам следует подождать, действительно ли КНДР готова пойти на отказ от своего атомного оружия, что является частью мирного процесса. Международное сообщество слишком часто в прошлом обманывалось насчет Пхеньяна", - утверждал он.

Тем не менее Маас назвал "шагом в правильном направлении" и положительным моментом запуск процесса деэскалации на Корейском полуострове. "Посмотрим только, удастся ли начать подлинный процесс на пути к денуклеаризации КНДР", - заключил глава МИД.

Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.