МВБ США утвердило новую стратегию укрепления безопасности на северной границе

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США утвердило во вторник обновленную Стратегию на северной границе, которая определяет комплекс действий по повышению там мер безопасности и контроля, а также обновлению пограничной инфраструктуры. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

Согласно изложенной в нем информации, новая стратегия в том числе будет включать в себя "усовершенствование операций по безопасности на границе путем расширения процесса обмена информацией, интегрированных операций и осведомленности", а также "оказание содействия законной торговле и туризму путем усовершенствования оперативных проверок и досмотров, создания благоприятной среды для честной торговли и укрепления инфраструктуры на границе".

Как отмечается в заявлении МВБ, новая стратегия пришла на смену прежней, которая была утверждена в 2012 году, и обозначенный в ней курс основан на представленном летом 2017 года Конгрессу докладе об угрозах на северной границе США.