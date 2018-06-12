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Советник Трампа назвал ошибкой свои слова о "месте в аду" для премьера Канады

Международная панорама
12 июня, 19:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июня. /ТАСС

Питер Наварро заявил, что его резкое высказывание в адрес Джастина Трюдо лишило посыл той силы, которая изначально в него закладывалась

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро признал, что совершил ошибку, употребив неуместное выражение "место в аду", критикуя премьер-министра Канады Джастина Трюдо за его заявления по окончании саммита G7. Об этом Наварро, являющийся одним из советников президента США Дональда Трампа, заявил на профильном форуме, организованном газетой The Wall Street Journal во вторник в Вашингтоне.

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Ранее Трамп заявил, что отдал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".

"Есть особое место в аду для каждого зарубежного лидера, который нечестно ведет дипломатию с президентом Дональдом Трампом и затем пытается нанести ему удар в спину, как только он уходит", - заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News Наварро. Он назвал поступок Трюдо "слабым и нечестным", добавив, что такого мнения придерживается сам Трамп.

"Формулируя свой посыл, я использовал слова, которые были неподобающими и в целом лишили мой посыл той силы, [которая закладывалась]", - признал советник главы государства. "Это было моей ошибкой, это были мои слова", - добавил он.

В конце мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Канада и ЕС объявили, что введут ответные меры.

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Саммит G7 в Канаде
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Трюдо, Джастин
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