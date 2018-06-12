Палата общин отвергла поправку о расширении полномочий парламента при реализации Brexit

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Палата общин британского парламента отвергла поправку в билль о выходе Великобритании из Евросоюза об ограничении полномочий правительства при реализации Brexit. Против внесения соответствующего законодательного изменения выступили 324 депутата, за - 298.

Предложенная ранее в мае Палатой лордов поправка под номером 19 предусматривает рассмотрение в Палате общин в срок до 30 ноября любого соглашения о Brexit, которого достигнет премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй по итогам переговоров с Брюсселем.