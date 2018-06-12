СМИ: Эрдоган заявил о готовности Турции применять С-400 в случае необходимости

АНКАРА, 12 июня. /ТАСС/. Турция намерена в случае необходимости применять приобретаемые у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом, как сообщила во вторник газета Hürriyet, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

"Мы не просто купим С-400, а потом отвезем их на склад. В случае необходимости мы будем их использовать. Это оборонные системы, что мы будем без них делать? Что, мы опять должны положиться на США?" - сказал турецкий лидер во время интервью ряду местных телеканалов в Стамбуле.

Эрдоган также напомнил, что Анкара "на протяжении нескольких лет просила подобные системы" у Вашингтона, но в ответ получала запрет со стороны Конгресса США. "Мы устали от этой ситуации, - подчеркнул он. - Россия отреагировала на наши запросы довольно привлекательным предложением. Они сказали, что даже пойдут на совместное производство, также нам были предложены хорошие условия предоставления займа".

Турецкое издание Hürriyet 7 июня со ссылкой на информированные дипломатические источники написало о том, что Турция отвергла требование США отказаться от покупки у России ЗРС С-400. Газета также утверждает, что Вашингтон выдвинул Анкаре требование не использовать С-400 даже в случае, если она их купит. Однако в ответ турецкие представители заявили, что подобные ожидания являются нереалистичными

О переговорах Турции и РФ по С-400 стало известно в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала вторым после Китая иностранным заказчиком системы и первым государством НАТО, которое получит от России С-400.

С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей. С-400 может одновременно обстреливать до 80 целей, максимальная дальность поражения составляет 400 км, высота - 30 км.