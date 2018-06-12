Трамп консультировался с Мэттисом перед объявлением о приостановке учений с Южной Кореей

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп консультировался со своим министром обороны Джеймсом Мэттисом перед тем, как объявить о намерении приостановить совместные военные учения США и Республики Корея в свете новых договоренностей с КНДР. С таким заверением выступила во вторник пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

"Сюрпризов не было", - утверждала официальный представитель военного ведомства США, когда у нее спросили, был ли Мэттис удивлен высказываниями Трампа.

Ранее в Сингапуре Трамп обещал по итогам личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном приостановить совместные с Южной Кореей военные учения. Однако командование воинского контингента США в Республике Корея позднее заявило ТАСС, что никаких приказов на этот счет из Вашингтона оно не получало.

Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.