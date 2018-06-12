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Меркель: события саммита G7 убедили в важности сохранения сплоченности ЕС

Международная панорама
12 июня, 21:00 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, июня. /ТАСС

Канцлер отметила, что Европа находится в сложной ситуации

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БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. События прошедшего на прошлой неделе саммита G7 в Канаде убедили в важности сохранения сплоченности ЕС, который находится в сложной ситуации, если посмотреть на обстановку в мире. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцем.

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"Мы едины во мнении, что Европа находится в сложной ситуации, если посмотреть на глобальную обстановку", - сказала она. В связи с этим, по словам Меркель, важно сохранить сплоченность Евросоюза и работать над его укреплением. "Меня в этом еще раз убедили события саммита G7 в Канаде", - подчеркнула глава германского правительства.

9 июня президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения хозяин Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".

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Темы
Саммит G7 в Канаде
Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела Курц, Себастьян
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