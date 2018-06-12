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Казахстан выступает за отказ от языка санкций между ЕС и Россией

Международная панорама
12 июня, 21:36 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 12, июня. /ТАСС

Глава МИД республики подчеркнул, что противостояние сдерживает развитие взаимовыгодного сотрудничества между всеми сторонами

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АСТАНА, 12 июня. /ТАСС/. Астана выступает за проведение совместной работы по отказу от языка санкций между Евросоюзом и Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов во вторник в Алма-Ате на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации Казахстана, объединяющей более 140 известных международных и европейских компаний.

"Отвечая на вопрос европейских бизнесменов о санкционном противостоянии России и Запада, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что оно сдерживает развитие взаимовыгодного сотрудничества между всеми сторонами, из-за чего страдает в первую очередь бизнес и простые люди. Снижение темпов экономики ближайшего торгового партнера - России - и ограничения для западного бизнеса оказывают влияние на экономику Казахстана. В этой связи Казахстан последовательно выступает за совместную работу по преодолению языка санкций", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана.

Как подчеркнул Абдрахманов, Евросоюз является крупнейшим инвестором в Казахстане: 49% от общего объема инвестиций в республике приходится на страны ЕС. В 2017 году доля ЕС в общем товарообороте Казахстана составила 38,7%. В Казахстане действует порядка 5 тыс. казахстанско-европейских совместных предприятий.

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