Казахстан выступает за отказ от языка санкций между ЕС и Россией

АСТАНА, 12 июня. /ТАСС/. Астана выступает за проведение совместной работы по отказу от языка санкций между Евросоюзом и Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов во вторник в Алма-Ате на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации Казахстана, объединяющей более 140 известных международных и европейских компаний.

"Отвечая на вопрос европейских бизнесменов о санкционном противостоянии России и Запада, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что оно сдерживает развитие взаимовыгодного сотрудничества между всеми сторонами, из-за чего страдает в первую очередь бизнес и простые люди. Снижение темпов экономики ближайшего торгового партнера - России - и ограничения для западного бизнеса оказывают влияние на экономику Казахстана. В этой связи Казахстан последовательно выступает за совместную работу по преодолению языка санкций", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана.

Как подчеркнул Абдрахманов, Евросоюз является крупнейшим инвестором в Казахстане: 49% от общего объема инвестиций в республике приходится на страны ЕС. В 2017 году доля ЕС в общем товарообороте Казахстана составила 38,7%. В Казахстане действует порядка 5 тыс. казахстанско-европейских совместных предприятий.