Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США создадут рядом с Осло инфраструктуру для базирования четырех истребителей

Международная панорама
13 июня, 0:23 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 12, июня. /ТАСС

По данным минобороны Норвегии, проект является частью так называемой европейской инициативы сдерживания США

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОСЛО, 13 июня. /ТАСС/. Пентагон представил Норвегии план по созданию в скандинавской стране инфраструктуры для базирования четырех истребителей ВВС США. Как говорится в сообщении, распространенном во вторник норвежским министерством обороны, для этих целей выбран аэродром Рюгге в Восточной Норвегии, расположенный в одноименной коммуне примерно в 60 км к югу от Осло.

Ведомство отмечает, что проект является частью так называемой европейской инициативы сдерживания министерства обороны США и "будет способствовать поддержанию долгосрочного оборонного сотрудничества" двух стран. В заявлении подчеркивается, что в настоящий момент речь не идет непосредственно о размещении американских истребителей в Норвегии, а лишь о создании инфраструктуры для них - ангаров, рулежной дорожки, строительстве нескольких технических зданий. В бюджете Пентагона на 2018 год предусмотрено выделение $12 млн на эти цели.

На пресс-конференции в Осло министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен не дал конкретного ответа на вопрос о том, для каких именно самолетов будет готовиться инфраструктура в Рюгге. Как сообщают норвежские СМИ, речь может идти о новейших истребителях-невидимках F-22 Raptor. По словам главы ведомства, это один из возможных вариантов.

"Мы считаем позитивным то, что США будут инвестировать в создание военной инфраструктуры в Рюгге. Это вложение средств будет способствовать повышению боеготовности сил НАТО и даст дополнительные возможности для быстрой переброски сил альянса в случае кризиса или войны, - говорится в официальном заявлении Бакке-Енсена, распространенном его ведомством. - В соответствии с Североатлантическим договором, Норвегия привержена укреплению собственной обороноспособности и коллективной обороноспособности НАТО. Предоставляя союзникам возможности тренироваться на норвежской земле и адаптируя под их нужды нашу военную инфраструктуру, мы показываем НАТО, что серьезно относимся к своей обязанности защищать территорию страны".

Морпехи в Арктике

Во вторник министерство обороны королевства объявило также о намерении на 5 лет продлить программу норвежско-американского военного сотрудничества, позволившую в начале 2017 года разместить на западе страны 330 военнослужащих Корпуса морской пехоты США. Теперь их число планируется увеличить до 700 и перевести часть морпехов в заполярную губернию Тромс.

Декларируемая цель программы сотрудничества - улучшение координации между норвежскими и американскими военными и их совместная подготовка к ведению оборонительных действий на территории королевства, в том числе в арктических условиях. Российские дипломаты неоднократно выражали обеспокоенность размещение в Норвегии морпехов США на де-факто постоянной основе, отмечая, что это ведет "к дестабилизации обстановки в Северном регионе" и нарушает традиции норвежско-российского добрососедства.

Больше самолетов?

По данным норвежского военного эксперта Четиля Стурмарка, Пентагон заинтересован в размещении большого количества своих самолетов на норвежской территории. В марте отдел анализа и планирования Разведывательного управления минобороны США подготовил записку, в которой рекомендовал разместить от восьми до 12 противолодочных самолетов P-8 Poseidon на авиабазе ВВС Норвегии на острове Аннёйа в Норвежском море. Кроме того, в документе говорилось о необходимости обеспечить наличие по меньшей мере 20 истребителей на территории Северной Норвегии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Норвегия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД ФРГ: достижение соглашения между Скопье и Афинами войдет в историю
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
4
Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года
5
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
6
Минюст США предъявил обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию
7
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости