США создадут рядом с Осло инфраструктуру для базирования четырех истребителей

ОСЛО, 13 июня. /ТАСС/. Пентагон представил Норвегии план по созданию в скандинавской стране инфраструктуры для базирования четырех истребителей ВВС США. Как говорится в сообщении, распространенном во вторник норвежским министерством обороны, для этих целей выбран аэродром Рюгге в Восточной Норвегии, расположенный в одноименной коммуне примерно в 60 км к югу от Осло.

Ведомство отмечает, что проект является частью так называемой европейской инициативы сдерживания министерства обороны США и "будет способствовать поддержанию долгосрочного оборонного сотрудничества" двух стран. В заявлении подчеркивается, что в настоящий момент речь не идет непосредственно о размещении американских истребителей в Норвегии, а лишь о создании инфраструктуры для них - ангаров, рулежной дорожки, строительстве нескольких технических зданий. В бюджете Пентагона на 2018 год предусмотрено выделение $12 млн на эти цели.

На пресс-конференции в Осло министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен не дал конкретного ответа на вопрос о том, для каких именно самолетов будет готовиться инфраструктура в Рюгге. Как сообщают норвежские СМИ, речь может идти о новейших истребителях-невидимках F-22 Raptor. По словам главы ведомства, это один из возможных вариантов.

"Мы считаем позитивным то, что США будут инвестировать в создание военной инфраструктуры в Рюгге. Это вложение средств будет способствовать повышению боеготовности сил НАТО и даст дополнительные возможности для быстрой переброски сил альянса в случае кризиса или войны, - говорится в официальном заявлении Бакке-Енсена, распространенном его ведомством. - В соответствии с Североатлантическим договором, Норвегия привержена укреплению собственной обороноспособности и коллективной обороноспособности НАТО. Предоставляя союзникам возможности тренироваться на норвежской земле и адаптируя под их нужды нашу военную инфраструктуру, мы показываем НАТО, что серьезно относимся к своей обязанности защищать территорию страны".

Морпехи в Арктике

Во вторник министерство обороны королевства объявило также о намерении на 5 лет продлить программу норвежско-американского военного сотрудничества, позволившую в начале 2017 года разместить на западе страны 330 военнослужащих Корпуса морской пехоты США. Теперь их число планируется увеличить до 700 и перевести часть морпехов в заполярную губернию Тромс.

Декларируемая цель программы сотрудничества - улучшение координации между норвежскими и американскими военными и их совместная подготовка к ведению оборонительных действий на территории королевства, в том числе в арктических условиях. Российские дипломаты неоднократно выражали обеспокоенность размещение в Норвегии морпехов США на де-факто постоянной основе, отмечая, что это ведет "к дестабилизации обстановки в Северном регионе" и нарушает традиции норвежско-российского добрососедства.

Больше самолетов?

По данным норвежского военного эксперта Четиля Стурмарка, Пентагон заинтересован в размещении большого количества своих самолетов на норвежской территории. В марте отдел анализа и планирования Разведывательного управления минобороны США подготовил записку, в которой рекомендовал разместить от восьми до 12 противолодочных самолетов P-8 Poseidon на авиабазе ВВС Норвегии на острове Аннёйа в Норвежском море. Кроме того, в документе говорилось о необходимости обеспечить наличие по меньшей мере 20 истребителей на территории Северной Норвегии.