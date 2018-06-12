МИД ФРГ: достижение соглашения между Скопье и Афинами войдет в историю

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Достижение соглашения между Скопье и Афинами касательно наименования Республики Македония войдет в историю и "является отличной новостью". Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

"Скопье и Афины пишут сегодня историю", - отметил министр. По его мнению, соглашение "показывает, что возможно, если работать на международной арене на основе терпения, благоразумия и уважения друг к другу". Маас напомнил, что конфликт вокруг названия Республики Македония длился 25 лет, а переговоры "были затяжными и сложными".

"В конечном итоге решительность и видение обоих премьер- министров и их глав МИД привели к успеху. Я от всего сердца поздравляю правительства двух стран с этим историческим соглашением", - отметил Маас.

Он призвал все политические силы в Скопье и Афинах внести свой вклад в реализацию договоренности, что, по его мнению, будет способствовать стабилизации ситуации на Западных Балканах.

"К тому же сейчас устранено главное препятствие на пути сближения Скопье с ЕС и НАТО", - подытожил глава МИД ФРГ.

Ранее Скопье и Афины пришли к соглашению касательно официального наименования Республики Македония. Как заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, название государства будет звучать как Республика Северная Македония.