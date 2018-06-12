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Роухани: заявления европейцев по СВПД должны быть подкреплены практическими шагами

Международная панорама
12 июня, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

При этом президент Ирана отметил, что удовлетворен позициями и заявлениями европейских лидеров

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ТАСС, 12 июня. Тегеран пока удовлетворен позициями и заявлениями европейских лидеров о намерении сохранять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), однако они должны быть подкрепленными практическими шагами. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на президента Ирана Хасана Роухани.

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По информации агентства, Роухани во время состоявшегося во вторник вечером телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном подчеркнул, что удовлетворен позициями и заявлениями европейских лидеров, включая Францию, относительно стремления сохранять ядерное соглашение. В то же время, отмечает агентство, он указал на необходимость того, чтобы эти заявления и позиции сопровождались практическими и ощутимыми действиями и решениями, которые приносили бы пользу Исламской Республики Иран от участия в СВПД, однако отведенное на это время ограничено.

"Мы не должны допустить, чтобы это великое достижение дипломатии было разрушено посредством односторонних действий и нарушениями со стороны других, - сказал Роухани. - Если Иран не сможет воспользоваться преимуществами соглашения, оставаться на практике в нем будет невозможно. Надеюсь, что усилия пяти стран и Европейского союза наряду с Ираном будут успешными и плодотворными".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД (согласован в 2015 году Ираном с одной стороны и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией с другой) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. В ответ Роухани ранее неоднократно заявлял, что Евросоюз должен гарантировать Тегерану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить в силе соглашение. При этом Иран подтвердил готовность не выходить из СВПД и продолжить соблюдать свои обязательства.

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