Роухани: заявления европейцев по СВПД должны быть подкреплены практическими шагами

ТАСС, 12 июня. Тегеран пока удовлетворен позициями и заявлениями европейских лидеров о намерении сохранять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), однако они должны быть подкрепленными практическими шагами. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на президента Ирана Хасана Роухани.

По информации агентства, Роухани во время состоявшегося во вторник вечером телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном подчеркнул, что удовлетворен позициями и заявлениями европейских лидеров, включая Францию, относительно стремления сохранять ядерное соглашение. В то же время, отмечает агентство, он указал на необходимость того, чтобы эти заявления и позиции сопровождались практическими и ощутимыми действиями и решениями, которые приносили бы пользу Исламской Республики Иран от участия в СВПД, однако отведенное на это время ограничено.

"Мы не должны допустить, чтобы это великое достижение дипломатии было разрушено посредством односторонних действий и нарушениями со стороны других, - сказал Роухани. - Если Иран не сможет воспользоваться преимуществами соглашения, оставаться на практике в нем будет невозможно. Надеюсь, что усилия пяти стран и Европейского союза наряду с Ираном будут успешными и плодотворными".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД (согласован в 2015 году Ираном с одной стороны и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией с другой) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. В ответ Роухани ранее неоднократно заявлял, что Евросоюз должен гарантировать Тегерану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить в силе соглашение. При этом Иран подтвердил готовность не выходить из СВПД и продолжить соблюдать свои обязательства.