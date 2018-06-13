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Госдепартамент США одобрил продажу Индии ракет и компонентов для вертолетов Apache

Международная панорама
13 июня, 0:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июня. /ТАСС

В Пентагоне считают, что покупка индийской стороной военной техники США позволит укрепить стратегические отношения между двумя странами

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ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Госдепартамент принял решение одобрить потенциальную продажу Индии ракет, радаров и запчастей для шести вертолетов Apache модификации AH-64E на общую сумму в $930 млн. Об этом во вторник сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности американского министерства обороны.

Там уточнили, что ранее власти Индии изъявили желание приобрести 14 вертолетных двигателей, четыре радара для систем управления огнем, порядка 470 ракет различного типа и назначения, семь приборов ночного видения для пилотов, 14 навигационных систем, а также учебные ракеты, патроны для авиационных пулеметов и так далее. "Эта потенциальная продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов, она позволит укрепит американо-индийские стратегические отношения, усилить безопасность важного партнера, который продолжает отстаивать политическую стабильность, мир и экономический прогресс в Южной Азии", - отметили в Пентагоне.

Там также указали, что поступление Индии данной техники вместе с вертолетами позволит улучшить способность вооруженных сил страны атаковать наземные защищенные цели. Однако это не изменит баланс сил в регионе.

Соответствующее уведомление также было направлено в Конгресс. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого оружейного контракта и возможное его блокирование.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис, общаясь с членами Конгресса, выражал свою обеспокоенность в связи с тем, что ряд стран азиатского региона, включая Индию и Вьетнам, могут столкнуться с американскими контрмерами за сотрудничество с российским военно-промышленным комплексом в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В ответ на это в Палате представителей предложили механизм временного ограничения данной меры в конкретных случаях, но пока он не утвержден.

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