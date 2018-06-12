СМИ: политические блоки "Саирун" и "Фатх" объявили о создании коалиции в парламенте Ирака

ТАСС, 12 июня. Политические блоки "Саирун" и "Фатх", победившие на выборах в парламент Ирака, объявили о создании коалиции большинства. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление лидера "Саирун" шиитского проповедника Муктады ас-Садра.

По итогам выборов в парламент список ас-Садра получил 54 депутатских мандата, 47 мест получил альянс "Фатх" во главе с экс-министром транспорта и одним из командиров шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амири.

Ранее шиитский лидер заявил о предварительной договоренности об объединении с блоками "Аль-Ватания" (21 мандат) вице-президента Айяда Алауи и "Хикма" (19 мандатов) другого влиятельного лидера шиитов Аммара аль-Хакима.