Генассамблея ООН 13 июня рассмотрит проект резолюции о предоставлении защиты палестинцам

ООН, 12 июня. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в среду возобновит экстренную специальную сессию для рассмотрения проекта резолюции о предоставлении международной защиты палестинцам, аналогичного тому, что был заблокирован США в Совете Безопасности в конце мая. Как сообщил во вторник журналистам официальный представитель председателя 72-й сессии ГА Бренден Варма, заседание намечено на 15:00 по местному времени (22:00 мск).

"10-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи возобновится завтра в три часа дня. Председатель [ГА Мирослав Лайчак] проведет эту встречу по официальному запросу постоянных представителей Алжира и Турции, являющихся соответственно председателями арабской группы и Организации исламского сотрудничества", - сказал он.

По его словам, заседание начнется с выступлений делегаций, после чего состоится голосование по проекту резолюции.