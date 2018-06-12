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Генассамблея ООН 13 июня рассмотрит проект резолюции о предоставлении защиты палестинцам

Международная панорама
12 июня, 22:35 UTC+3 ООН ООН 12, июня. /ТАСС

Встреча пройдет по официальному запросу постоянных представителей Алжира и Турции

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ООН, 12 июня. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в среду возобновит экстренную специальную сессию для рассмотрения проекта резолюции о предоставлении международной защиты палестинцам, аналогичного тому, что был заблокирован США в Совете Безопасности в конце мая. Как сообщил во вторник журналистам официальный представитель председателя 72-й сессии ГА Бренден Варма, заседание намечено на 15:00 по местному времени (22:00 мск).

"10-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи возобновится завтра в три часа дня. Председатель [ГА Мирослав Лайчак] проведет эту встречу по официальному запросу постоянных представителей Алжира и Турции, являющихся соответственно председателями арабской группы и Организации исламского сотрудничества", - сказал он.

По его словам, заседание начнется с выступлений делегаций, после чего состоится голосование по проекту резолюции.

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