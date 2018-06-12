МИД Армении: отношения Еревана и Москвы развиваются в русле союзнического взаимодействия

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. Отношения Армении и России уверенно развиваются в русле союзнического взаимодействия. Об этом во вторник в посольстве РФ заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, выступая по случаю празднования Дня России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

"Наши народы связывает много глубинных нитей, прочный фундамент, на котором строятся многогранные межгосударственные отношения Армении и России, которые уверенно развиваются в русле союзнического взаимодействия", - подчеркнул Мнацаканян, добавив, что "стратегический курс неизменно развивается на принципах, заложенных в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и в Декларации о союзническом взаимодействии между Арменией и Россией".

По словам главы МИД Армении, "армяно-российские союзнические стратегические отношения выделяются активным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным взаимодействием на многосторонних международных, региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в сфере безопасности, в военной и военно-технической областях".

"Убежден, что благодаря совместным усилиям армяно- российские отношения будут и дальше укрепляться - на благо наших государств и народов, в интересах мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Еще раз поздравляю всех россиян с Днем России!", - завершая свое выступление, отметил Мнацаканян.

День России отмечается 12 июня. 28 лет назад, 12 июня 1990 года, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ Бориса Ельцина, 12 июня было объявлено государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.