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Британский министр призвал парламентариев не подрывать ход переговоров по Brexit

Международная панорама
12 июня, 23:46 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, июня. /ТАСС

Ранее Палата общин парламента Великобритании отвергла поправку о расширении полномочий парламента при реализации Brexit

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ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Британский министр по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис призвал членов парламента Соединенного Королевства не подрывать поправками в билль о Brexit ход переговоров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба возглавляемого им ведомства.

"Министр по вопросам Brexit установил три критерия, которым должна соответствовать любая новая поправка: не подрывать переговоры, не изменять конституционную роль парламента и правительства при заключении международных договоров и уважать результат референдума. Мы не согласимся с тем, чтобы Палата общин связывала руки правительства на переговорах", - сказал пресс-секретарь ведомства.

Палата общин британского парламента отвергла во вторник поправку в билль о выходе Великобритании из Евросоюза об ограничении полномочий правительства при реализации Brexit. Предложенная ранее в мае Палатой лордов поправка под номером 19 предусматривает рассмотрение в Палате общин в срок до 30 ноября любого соглашения о Brexit, которого достигнет премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй по итогам переговоров с Брюсселем. В случае ее принятия британский парламент мог получить значительные полномочия в вопросе контроля хода Brexit, а также возможность инициировать проведение очередного референдума в период с 30 ноября по 29 марта 2019 года.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

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