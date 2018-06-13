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ЕС представит в июне доклад о мерах безопасности после инцидента в Солсбери

Международная панорама
13 июня, 0:06 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, июня. /ТАСС

Федерика Могерини заявила, что разработанные Брюсселем предложения изложат в трех документах

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

© AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Европейский союз в конце июня представит на рассмотрение стран - участниц доклады, в которых будут предложены меры в сфере безопасности, по гибридным угрозам, а также последующие действия в связи с инцидентом в Солсбери.

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Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила во вторник, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Депутатам в ходе дня заседания были представлены доклады о сотрудничестве Евросоюза с НАТО и борьбе с киберугрозами.

"Евросовет, после нападения в Солсбери, призвал ЕС к принятию более активных мер в сферах кибербезопасности, стратегической коммуникации и контрразведки. А также, в тесном сотрудничестве с НАТО, по вопросам химической, биологической, радиологической и ядерной безопасности", - сказала глава европейской дипломатии. "В настоящее время мы работаем над решением этой задачи", - добавила Могерини.

"Разработанные нами предложения будут изложены в трех документах, которые мы представим в Евросовете в конце этого месяца. Это совместный доклад о последующих действиях в связи с [инцидентом в] Солсбери, совместный доклад о ходе осуществления 22 совместных мер ЕС-НАТО по гибридным угрозам, а также доклад о работе Союза безопасности", - сообщила Могерини.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Главный врач окружной больницы Солсбери Кара Чарльз-Баркс 18 мая сообщила, что Сергей Скрипаль был выписан из лечебного учреждения. О выписке его дочери Юлии стало известно 10 апреля.

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Персоны
Могерини, Федерика Скрипаль, Сергей Викторович
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