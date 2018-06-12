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Трамп заявил, что не рассчитывал настолько хорошо поладить с Ким Чен Ыном

Международная панорама
12 июня, 23:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июня. /ТАСС

Президент США считает, что лидер КНДР отправился в Пхеньян с намерением воплотить достигнутые в Сингапуре договоренности

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что ему удалось поладить с лидером КНДР Ким Чен Ыном лучше, чем он сам рассчитывал. Такое мнение глава американской администрации высказал в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан во вторник. Полностью интервью будет показано в 04:00 мск в среду.

Президента США попросили прокомментировать итоги саммита в Сингапуре с учетом слов самого главы государства, не исключавшего, что для достижения взаимопонимания с Ким Чен Ыном может понадобиться несколько встреч. "Мы поладили лучше, чем я предполагал с самого начала. Мы достигли большего, нежели я вообще считал возможным достичь", - отметил Трамп. Он выразил уверенность в том, что лидер КНДР отправился из Сингапура на родину с намерением воплотить в жизнь достигнутые на саммите договоренности.

Трампу был задан вопрос, упоминал ли Ким Чен Ын на переговорах разногласия, существовавшие между его отцом и США в прошлом. "Да, но я не могу говорить об этом, потому что не хочу, чтобы это исходило от меня. Я уверен, что в какой-то момент он [лидер КНДР] сам расскажет об этом", - добавил президент США. Трамп также вновь подтвердил свою позицию касательно того, что его предшественникам в Белом доме никогда не удавалось продвинуться по пути переговоров с Пхеньяном так далеко, как ему.

Президент США и лидер КНДР покинули во вторник Сингапур, где по итогам первого в истории саммита двух стран подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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