Эксперты: саммит США - КНДР не дал никакой конкретики по самым важным вопросам

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР стала, безусловно, позитивным явлением, но не дала никакой конкретики по самым важным вопросам отношений Вашингтона и Пхеньяна. Такое мнение выразили на состоявшемся во вторник телефонном брифинге для журналистов, в котором принял участие корреспондент ТАСС, экс-министр энергетики США Билл Ричардсон и бывший американский посол в Китае Гэри Лок.

Брифинг был организован вашингтонской Ассоциацией по контролю над вооружениями.

Плюсы

"Если брать позитивную сторону, то мы в результате проведения этого исторического саммита прежде всего находимся теперь на пути к дипломатии, ослаблению напряженности на Корейском полуострове, а не военной конфронтации", - заявил Ричардсон. В администрации президента Билла Клинтона он занимал посты сначала постоянного представителя США при ООН (в 1997-1998 годах), а затем министра энергетики (в 1998-2001 годах). В прошлом Ричардсон неоднократно наносил визиты в КНДР с целью содействия урегулированию ее ядерной проблемы.

"Личный контакт между лидерами позитивен <...> Мне показалось, что на протяжении всего саммита [между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном] было хорошее взаимопонимание. Еще один положительный момент заключается в том, что процесс начат, процесс продолжения переговоров", - отметил Ричардсон, являвшийся также в свое время губернатором штата Нью-Мексико. Он имеет давние контакты в Северной Корее и, как считается, прежде пользовался доверием ее руководства.

С точкой зрения Ричардсона согласился и Лок, работавший в 2011-2014 годах послом США в КНР, а в 2009-2011 годах являвшийся американским министром торговли. "Думаю, это хорошее начало для стабилизации [обстановки и снижения] напряженности на Корейском полуострове и в регионе в целом", - сказал про саммит Лок.

И минусы

"Что же касается сомнительных и негативных моментов, то первое - это отсутствие конкретики. Нет никакого "мяса на костях", когда дело касается самых важных тем - переговоров по ядерной проблематике и баллистическим ракетам", - подчеркнул бывший руководитель американского минэнерго. Именно в ведении этого ведомства в США находится военный атом.

"Хорошо, что у нас состоялась эта первая встреча и есть [совместное] коммюнике, но нужно "мясо на костях" (то есть детальные договоренности - здесь и далее прим. ТАСС)", - поддержал Ричардсона Лок.

"Неясно, есть ли между двумя сторонами согласие относительно определений [денуклеаризации и прочих ключевых аспектов проблемы], темпов того, что будет дальше <...> Мы должны сделать следующие шаги. А когда, как и где они будут сделаны, на чем концентрировать внимание в начале, совершенно не известно", - предупредил экс-глава минторга.

Путь вперед

Комментируя дальнейшие перспективы взаимодействия Вашингтона и Пхеньяна, Ричардсон высказался за то, чтобы процесс переговоров с американской стороны координировался госсекретарем США Майклом Помпео. Кроме того, США и КНДР будет необходимо создать для продвижения диалога структурировать его, создать тематические рабочие группы, а Трампу следует лично контролировать дальнейший процесс контактов, убежден бывший постпред при ООН. Он подтвердил, что считал бы неконструктивной возможную координацию данного процесса помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Надеюсь в первую очередь, что госсекретарь Помпео, а не какой-либо представитель аппарата Белого дома будет вести переговоры. Что будут созданы рабочие группы по правам человека, ракетным технологиям, ядерным вооружениям, нормализации [двусторонних] отношений [между Вашингтоном и Пхеньяном]. Что это будет непрерывный процесс, следить за которым будет лично президент [Трамп]. Он не может теперь отойти в сторону после состоявшегося мероприятия, чрезвычайно выигрышного в плане привлечения внимания", - отметил Ричардсон.

Приостановка учений США и Южной Кореи

Решение Дональда Трампа о приостановке совместных военных учений США и Республики Корея стало уступкой КНДР, и оно не было заранее согласовано Вашингтоном с Сеулом. Уверенность в этом выразили бывшие американский министр энергетики Билл Ричардсон и помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Томас Кантримен.

Американский истеблишмент бьет тревогу

"Вызывает сожаление уступка со стороны США, которая заключается в приостановке [совместных] военных учений с Южной Кореей. Особенно в свете того, что не было [предварительных] консультаций [на этот счет] с нашим союзником в лице Южной Кореи", - сказал Ричардсон. В администрации президента Билла Клинтона он занимал посты сначала постоянного представителя США при ООН (в 1997-1998 годах), а затем министра энергетики (в 1998-2001 годах). В прошлом Ричардсон неоднократно наносил визиты в КНДР с целью содействия урегулированию ее ядерной проблемы.

"Это (решение о приостановке учений - здесь и далее прим. ТАСС) вызывает сожаление, но таково типичное поведение Северной Кореи: она всегда хочет, чтобы другая сторона на переговорах ходила первой. Затем очередь доходит до них (северян), и они тянут время, никогда не говоря ни "да", ни "нет", - считает Ричардсон.

"Мне кажется, что решение президента Трампа объявить о приостановке учений [США] в Республике Корея не было скоординировано с правительством в Сеуле. У меня это вызывает обеспокоенность, поскольку процесс в целом способен увенчаться успехом только в том случае, если США и Южная Корея будут вести самые тесные консультации", - отметил в свою очередь Кантримен.

"С другой стороны, как указал сам президент, этот шаг можно с легкостью обратить вспять, если не будет адекватного прогресса со стороны Северной Кореи в выполнении взятых ею на себя обязательств", - добавил отставной американский дипломат. Должность помощника главы внешнеполитического ведомства по вопросам международной безопасности и нераспространения он занимал в 2011-2017 годах.

Кто в выигрыше?

Между тем Майкл Грин, старший вице-президент расположенного в столице США Центра стратегических и международных исследований, утверждал, что высказывания хозяина Белого дома о приостановке учений "греют душу Москве и Пекину". Грин, работавший в 2004-2005 годах специальным помощником президента США, старшим директором по делам Азии в Совете национальной безопасности Белого дома, охарактеризовал в беседе с корреспондентом газеты "Лос-Анджелес таймс" решение Трампа как "изумляющее, <...> беспрецедентное". "Последствия [для отношений с США] будут ощущаться даже в Канберре и, возможно, Лондоне", - прогнозировал Грин. На его взгляд, экспромт Трампа резко негативно скажется на отношениях США с рядом зарубежных союзников.

Историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и главы американской администрации Дональда Трампа состоялась 12 июня в гостинице "Капелла" в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. На итоговой пресс-конференции Трамп пообещал, что США приостановят совместные с Республикой Корея военные учения, которые он охарактеризовал как "чрезвычайно провокационные" и "неподобающие" в складывающейся ситуации.