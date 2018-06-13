МИД Албании: Афины и Скопье сделали шаг на пути к евроатлантической интеграции Балкан

СКОПЬЕ, 13 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати во вторник заявил, что Афины и Скопье, достигнув соглашения в споре о госнаименовании Республики Македония (РМ), сделали шаг на пути к евроатлантической интеграции всего балканского региона. Соответствующее заявление глава албанского внешнеполитического ведомства опубликовал в Twitter.

"Это прокладывает путь не только одной стране, но и всему региону к евроатлантической семье, - написал Бушати, назвав достигнутое соглашение историческим. - Несмотря на трудности, дипломатия показала, что она работает".

"Два прогрессивных лидера соседних стран сегодня вошли в историю и дали понять Европейскому союзу и всему миру, что обладают стремлением и волей, необходимой для преодоления существовавших препятствий и нахождения единой платформы для выстраивания будущего, - заявил в свою очередь председатель Совета министров Албании Эди Рама. - Зоран Заев и Алексис Ципрас достойны уважения. Балканы теперь - более безопасное место".

Ранее во вторник премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил на пресс-конференции, что Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики. По его словам, новое название страны - Республика Северная Македония - будет переводиться на все языки, а достигнутая с Грецией договоренность "подтверждает македонскую идентичность и является гарантией будущего процветания страны". Заев также сообщил, что "Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО", что является "гарантией инвестиций в страну".

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении двадцати пяти лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.