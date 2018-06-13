СМИ: Ким Чен Ын заявил, что США и КНДР прекратят враждебные военные действия

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на состоявшихся во вторник переговорах с президентом США Дональдом Трампом заявил, что обе стороны должны прекратить враждебные военные действия, и американский президент с этим согласился. Об этом в среду сообщило агентство ЦТАК.

"Уважаемый высший руководитель сказал, что для обеспечения мира и безопасности в регионе необходимо принять смелое решение прекратить раздражающие друг друга враждебные военные действия", - говорится в сообщении. "Президент США выразил понимание на этот счет и заявил о намерении прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи, которые Пхеньян считает провокацией", - добавляет ЦТАК.