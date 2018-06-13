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Bloomberg: Пхеньян заявил, что Трамп принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР
Международная панорама
13 июня, 0:36
UTC+3
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Материал из 1 страницы
Пхеньян заявил, что Трамп принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР - Блумберг.
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