Президент Азербайджана прибыл с визитом в Москву

БАКУ, 13 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл поздно вечером во вторник с визитом в Москву. Об этом сообщается в среду на сайте главы азербайджанского государства.

"12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении. Каких-либо подробностей о программе визита не сообщается.

Ранее источник в администрации президента Азербайджана сообщил, что Алиев будет присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу, которое пройдет 14 июня на стадионе "Лужники".