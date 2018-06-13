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Япония обеспокоена заявлением Трампа о приостановке учений США и Южной Кореи

Международная панорама
13 июня, 4:18 дата обновления: 13 июня, 4:38 UTC+3

Американский воинский контингент в Южной Корее играет важную роль в обеспечении безопасности в Северо-Восточной Азии, заявил японский министр обороны Ицунори Онодэра

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© AP Photo/Carolyn Kaster

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Япония обеспокоена заявлением американского президента Дональда Трампа о намерении приостановить совместные учения США и Южной Кореи, поскольку они играют важную роль для обеспечения региональной безопасности. Как сообщило агентство Kyodo, об этом заявил в среду японский министр обороны Ицунори Онодэра.

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"Учения США и Южной Кореи, а также американский воинский контингент в Южной Корее играют важную роль в обеспечении безопасности в Северо-Восточной Азии", - сказал министр, выразив при этом озабоченность. Онодэра также заявил, что Япония не намерена менять свою позицию, касающуюся необходимости продолжать оказывать давление на КНДР, пока та не проведет полную денуклеаризацию.

Ранее в Сингапуре Трамп обещал по итогам личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном приостановить совместные с Южной Кореей военные учения. Однако командование воинского контингента США в Республике Корея позднее заявило ТАСС, что никаких приказов на этот счет из Вашингтона оно не получало.

Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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