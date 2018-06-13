Вице-премьер Италии назвал Россию важным союзником в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия - главный союзник Запада в борьбе с терроризмом. Такое мнение выразил в беседе с "Известиями" вице-премьер Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.

"Россия - наш фундаментальный союзник против терроризма. Мы, европейцы, должны работать вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы защитить нашу цивилизацию от нападений исламистских экстремистов," - убежден Сальвини.

Он также отметил необходимость сотрудничества с Россией и по другим глобальным проблемам.

Ранее Сальвини заявлял, что Италия готова обсуждать статус Крыма.

Сальвини возглавляет партию "Лига", которая вошла в коалиционное правительство с "Движением "5 звезд". Как партийный лидер и евродепутат он посещал Крым в октябре 2014 года в составе первой европейской делегации после прошедшего на полуострове референдума по вопросу о воссоединении с Россией.