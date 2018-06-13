Эксперты: Китай играет координирующую роль посредника в диалоге между КНДР и США

ПЕКИН, 13 июня. /ТАСС/. Китай выступает в качестве посредника, играющего координирующую роль в урегулировании проблем Корейского полуострова, восстановлении диалога между КНДР и Соединенными Штатами. Такое мнение экспертов КНР озвучила в среду китайская газета Global Times.

"Китай играет роль посредника, координатора, наблюдателя и примирителя, - приводит издание слова специалиста по кореистике Академии общественных наук провинции Ляонин (северо-восток КНР) Люй Чао. - Если Пхеньян продолжит ракетно-ядерные испытания, Пекин выступит против. В то же время, в случае повторных угроз США по отношению к КНДР, китайская сторона тоже выскажет свое несогласие".

По словам эксперта, такую позицию Китая по корейскому вопросу следует считать вполне объективной и справедливой. "Создалось впечатление, что оба лидера [президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын] были крайне заинтересованы в урегулировании ситуации на Корейском полуострове и снижении взаимной конфронтации. В целом доверие между ними усилилось", - прокомментировал он только что завершившийся саммит КНДР и США в Сингапуре.

Директор Института Северо-Восточной Азии при Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) Да Чжиган не оспаривает такую точку зрения. В свою очередь он отметил, что встреча Ким Чен Ына и Трампа "имела прагматический и исторически позитивный эффект". "Северокорейско-американские отношения вступили в новую стадию развития", - подчеркнул он.

Как подчеркивают авторы газеты, некоторые зарубежные СМИ, утверждающие, что "значимость Пекина [в урегулировании ситуации на Корейском полуострове] отошла на второй план", ошибаются и "неправильно воспринимают роль КНР". Люй Чао согласился с такой критикой, напомнив, что Китай и КНДР традиционно поддерживают друг с другом добрососедские отношения.

Президент США и лидер КНДР покинули во вторник Сингапур, где по итогам первого в истории саммита двух стран подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.