Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты: Китай играет координирующую роль посредника в диалоге между КНДР и США

Международная панорама
13 июня, 5:39 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, июня. /ТАСС

Директор Института Северо-Восточной Азии при Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян Да Чжиган отметил, что встреча Ким Чен Ына и Трампа "имела прагматический и исторически позитивный эффект"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 13 июня. /ТАСС/. Китай выступает в качестве посредника, играющего координирующую роль в урегулировании проблем Корейского полуострова, восстановлении диалога между КНДР и Соединенными Штатами. Такое мнение экспертов КНР озвучила в среду китайская газета Global Times.

Смотрите также
Портреты президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына

История отношений США и КНДР. Досье

"Китай играет роль посредника, координатора, наблюдателя и примирителя, - приводит издание слова специалиста по кореистике Академии общественных наук провинции Ляонин (северо-восток КНР) Люй Чао. - Если Пхеньян продолжит ракетно-ядерные испытания, Пекин выступит против. В то же время, в случае повторных угроз США по отношению к КНДР, китайская сторона тоже выскажет свое несогласие".

По словам эксперта, такую позицию Китая по корейскому вопросу следует считать вполне объективной и справедливой. "Создалось впечатление, что оба лидера [президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын] были крайне заинтересованы в урегулировании ситуации на Корейском полуострове и снижении взаимной конфронтации. В целом доверие между ними усилилось", - прокомментировал он только что завершившийся саммит КНДР и США в Сингапуре.

Директор Института Северо-Восточной Азии при Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) Да Чжиган не оспаривает такую точку зрения. В свою очередь он отметил, что встреча Ким Чен Ына и Трампа "имела прагматический и исторически позитивный эффект". "Северокорейско-американские отношения вступили в новую стадию развития", - подчеркнул он.

Как подчеркивают авторы газеты, некоторые зарубежные СМИ, утверждающие, что "значимость Пекина [в урегулировании ситуации на Корейском полуострове] отошла на второй план", ошибаются и "неправильно воспринимают роль КНР". Люй Чао согласился с такой критикой, напомнив, что Китай и КНДР традиционно поддерживают друг с другом добрососедские отношения.

Президент США и лидер КНДР покинули во вторник Сингапур, где по итогам первого в истории саммита двух стран подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
2
Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
5
Скопье и Афины достигли соглашения о новом названии Македонии
6
СМИ: Эрдоган заявил о готовности Турции применять С-400 в случае необходимости
7
Порошенко в ходе запуска TANAP обвинил Россию в "злоупотреблении энергоресурсами"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости